Ouvertes ce mercredi, "les 4 Maisons" vous plongent dans l’univers d’Harry Potter

Une boutique spécialement dédiée à l’univers du célèbre sorcier Harry Potter a ouvert ses portes ce mercredi à Liège !

Ce matin, avant même l'ouverture du magasin, une cinquantaine de fans se réunissaient déjà devant la boutique. Petits et grands s'étaient donnés le mot en se déguisant, pour certains, aux couleurs des quatre maisons de Poudlard. Ainsi, dans les rues liégeoises, on a pu apercevoir des sorciers et sorcières.

Situées rue du Méry, Les 4 Maisons proposent un large panel d’objets et produits dérivés en tout genre.

Alors que vous soyez plutôt un membre de la maison Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, cette enseigne fera votre bonheur.

En plus de créer une boutique, le gérant a voulu transmettre sa passion en proposant un cadre enchanteur calqué sur l’ambiance des livres et des films.

Directement transportés par le quai 9 ¾, les Potterheads, qui sont sans doute les fans les plus fervents, pourront profiter d’une atmosphère aux airs enchanteurs et magiques.