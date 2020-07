Opérationnel dès ce samedi, gratuitement, pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer jusque Neupré...

Récemment, nous vous annoncions l'ouverture d'un nouveau poste médical de garde couvrant les territoires du Condroz et des communes de Neupré, Seraing et Flémalle. Ce sont donc des médecins généralistes pratiquant dans cette zone qui assurent les gardes. Nommé HaMeLie (Haute Meuse Liégeoise), il est installé à Neupré (route du Condroz 211). S'agissant d’un poste de garde, celui-ci est ouvert le week-end et les jours fériés, soit du vendredi 18 h au lundi matin 8 h pour le week-end et dès 18 h la veille d’un jour férié jusqu’au lendemain à 8 h. En dehors de ces moments, il convient de s’adresser à son médecin traitant.

Les patients y sont reçus uniquement sur rendez-vous. Des visites à domicile peuvent être réalisées pour les maisons de repos et les personnes éprouvant des difficultés de mobilité. Il suffit de composer le 1733, le numéro national de garde pour la médecine générale, et de préciser la raison de votre appel à l'opérateur, qui évaluera la situation. Ainsi, s’il n’y a pas urgence médicale, l’opérateur transmet les informations au poste de garde couvrant la zone d’où provient l’appelant, dans le cas présent au centre HaMeLie. La personne chargée de l'accueil au poste de garde reprendra alors contact avec le patient afin de fixer un rendez-vous.

Afin d'accroître les possibilités de se rendre au centre, d'autant plus qu'il n'est pas aisé d'y accéder via les transports en commun depuis Seraing et Flémalle, le centre a obtenu un subside de l'Inami pour mener un projet pilote de 3 mois. Projet qui consiste à mettre en place un service de taxi social. Pour ce faire, une collaboration a été conclue avec la commune de Flémalle pour la mise à disposition d'un véhicule du CPAS et de chauffeurs via l'Adl (Agence de développement local). Un accord similaire est en passe d'être conclu du côté de Seraing via le CPAS et l'Ale (Agence locale pour l'emploi).

Ce service de taxi social sera opérationnel dès ce samedi et ce, gratuitement pour l'usager. Ce qui devrait être apprécié du côté de Seraing et Flémalle sachant qu'une étude a confirmé, bien que l'on pouvait s'en douter, que l'on dénombre moins de véhicules au sein des ménages sérésiens ou flémallois que dans une commune comme Neupré...

Il ne reste plus qu'à espérer que ce service de taxi social pourra être prolongé au-delà de la période de 3 mois fixée pour le projet pilote... "Je ne trouverais pas normal que les gens plus aisés rencontrent plus de facilités à accéder au poste que les personnes moins aisées. Nous espérons donc que le critère social sera pris en compte et pas uniquement le critère financier", souligne André Meert, médecin généraliste à Seraing.