Herstal Si la commune d’Oupeye dit "non", la Ville de Herstal se dit toujours favorable au projet.

Voici plus de dix ans que l’on parle de l’extension des Hauts-Sarts, le plus grand parc d’activités économiques de Wallonie. Mi-décembre, cela fera deux ans que le projet d’extension initié par la Spi a reçu son permis. Et pourtant, aucun chantier n’a encore démarré. En cause ? La Spi ne peut pas démarrer les travaux sans une reconnaissance de zone dont il revient au ministre wallon de l’Economie Willy Borsus de signer l’arrêté ministériel. Son cabinet nous indique que ce dernier tranchera sur ce dossier d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, le projet d’extension du parc des Hauts-Sarts (l’extension n°4, également nommée zone 4) s’inscrit sur une superficie d’environ 50 ha, à Hermée, sur le territoire de la commune d’Oupeye. Il est prévu 32 ha de zone d’activité économique mixte ; et 28 ha de zone d’activité économique industrielle, avec une zone tampon entre 30 m et 100 m de largeur.

Pour la Spi, "la situation devient difficile, la demande est énorme et nous n’avons pas assez de terrain à proposer aux entreprises, malgré le rachat de terrains et la reconversion de friches industrielles", indique l’intercommunale qui dit ne plus pouvoir honorer une demande sur quatre.