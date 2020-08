Voici une jolie histoire comme on aime les raconter... Jeudi en fin de journée, les pompiers de l'intercommunale d'incendie de Liège et environs ont été appelés à intervenir du côté des Hauts-Sarts, au sein du zoning, où un chien se trouvait en bien mauvaise posture... Des équipes avec autopompe du poste avancé de Hermalle-sous-Argenteau et avec auto-échelle du poste avancé d'Ans se sont rendues sur place.

L'animal s'était manifestement faufilé dans une fente entre deux murs de béton, très curieux ou à la recherche d'un peu de fraîcheur sans doute, mais il s'était ensuite retrouvé dans l'impossibilité de ressortir... Ce sont ses aboiements qui ont permis de localiser l'animal. Les pompiers ne disposant pas du matériel adéquat, il a fallu faire appel à une société spécialisée afin de percer une ouverture dans le béton à l'aide d'une carotteuse. Une fois chose faite, la pauvre bête a pu être délivrée.

Vu qu'il n'était pas pucé, le petit chien a été confié à la SRPA. Il se porte bien. Et il s'agit d'autant plus d'une belle histoire que l'un des pompiers sauveteurs a eu un coup de coeur pour ce petit chien lorsqu'il a montré sa frimousse... Si bien qu'il le recueillera si personne ne se manifeste...

Tout est bien qui finit bien!