Liège La première pierre a été posée ce mardi soir ; le campus HEC-ULiège s’étend au centre-ville

Ministres, recteur, direction de HEC-ULiège… Il y avait du beau monde ce mardi en soirée, aux abords du campus HEC-ULiège. Il faut dire que le moment était important pour l’école de gestion : quelques semaines après le lancement des travaux, on posait officiellement la première pierre de cette construction qui viendra compléter l’emprise du campus dans le centre-ville… C’est en effet au niveau des rues Saint-Gilles et Louvrex, sur ses "terres" que le campus s’étend avec un nouveau bâtiment de 5 étages en terrasses ou la "transparence" et "perméabilité" seront privilégiées.

Outre son caractère durable, qui se base notamment sur la méthode Breeam mais également sur des éléments tels que l’orientation du bâtiment, un chauffage par rayonnement, des sondes de qualité d’air pour limiter les consommations d’électricité, la récupération des eaux de pluie… et un parking vélos de plus de 50 places, ce nouveau bâtiment entend être "à la pointe de la technologie" ; ce qui se traduira notamment par