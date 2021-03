La Haute École de la Ville de Liège (HEL) et l’école d’Hôtellerie collaborent désormais pour offrir des repas sains et équilibrés aux étudiants de la HEL confrontés à des difficultés financières.

Comme l’indique l’échevin de l’Instruction publique Pierre Stassart en effet, "le Conseil social de la Haute École de la Ville de Liège a élaboré un plan de soutien au bénéfice des étudiants les plus touchés par la crise engendrée par la Covid-19. Concrètement, il s’agit d’une aide sociale consistant entre autres, en collaboration avec l’école d’Hôtellerie de la Ville de Liège, à préparer puis distribuer des repas sains et équilibrés à tous les étudiants de la HEL qui en éprouvent le besoin".

Cette décision est donc prise suite à ce constat : de nombreux étudiants sont touchés de plein fouet par la crise, sur le plan financier. Sans job étudiant, sans revenu, sans recours possible au sein de leur foyer, ils sont nombreux à ne plus pouvoir assurer l’achat de denrées alimentaires saines et régulières. C’est pourquoi le Conseil social de la HEL a libéré une somme de 10 000 euros, qui sera redistribuée aux étudiants sous forme de bons de 30 euros, à échanger contre des repas préparés par les élèves de l’école d’Hôtellerie. Le prix d’un repas individuel sera de 5 euros.

Ce repas, emballé sous vide, se composera "d’un potage ainsi que d’un plat sain et équilibré". La distribution s’organisera au sein de l’école d’Hôtellerie chaque jeudi de 15 h à 16 h 30 et chaque vendredi de 10 h à 14 h, dans le respect des précautions sanitaires en vigueur.

"Viser l’accès du public le plus large aux études supérieures signifie notamment permettre à chacune et chacun de surmonter les obstacles d’ordre financier", insiste l’échevin. En outre, "à l’heure où les stages au sein de l’Horeca sont généralement compromis, les élèves de l’école d’Hôtellerie ont quant à eux l’opportunité de mettre en pratique la formation qui leur est dispensée au sein de l’école. Une initiative win-win, donc".

À ce stade, le nombre d’étudiants auquel le service social de la HEL vient en aide s’élève actuellement à 330.