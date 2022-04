Désireuse d’accompagner sa croissance, et dans une démarche d’amélioration continue de ses services, la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) lance une campagne de recrutement jeudi.

Cette grande campagne vise le recrutement de profils variés dans les fonctions de l’enseignement et de la recherche, mais également dans les fonctions de supports (juridique, administratif, ouvrier, communication, informatique, secrétariat , etc.).

Au total, une trentaine de postes sont à pourvoir, à découvrir sur https://emploi.helmo.be/fr/home.aspx

La Haute Ecole HELMo est une institution d'enseignement supérieur qui propose des formations dans les domaines pédagogique, paramédical, social, technique et économique.

La première mission de HELMo est de préparer les étudiants à leur future profession. C’est pourquoi les formations sont concrètes et orientées vers le monde du travail. HELMo développe aussi des projets de recherche appliquée et des recherches actions. Ainsi qu’une offre de formations continues permettant aux professionnels de se mettre à jour et d'acquérir de nouvelles compétences.

HELMo emploie plus de 900 membres du personnel et accueille plus de 9000 étudiants chaque année. Les différents sites sont répartis sur cinq villes : Liège, Loncin, Huy, Theux et Verviers. Elle regroupe 12 institutions en région liégeoise.

Une carrière à HELMo permet d'œuvrer au développement de nos jeunes au sein d'une Haute Ecole de référence. HELMo prône des valeurs claires, possède à la fois un ancrage historique certain et une vision dynamique pour l'avenir.

Les différents postes à pourvoir offrent un cadre de travail agréable, motivant et dynamique, permettant l’équilibre vie privée - vie professionnelle.

Plus d'infos sur https://emploi.helmo.be