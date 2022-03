Ce vendredi soir, un individu dont le visage était en partie dissimulé, a commis un vol avec violence armé d’un long couteau de cuisine au Spar située chaussée Freddy Terwagne à Hermalle-sous-Huy.

Il était aux environs de 18 h 20 lorsqu’un homme s’est présenté à la caisse du magasin d’alimentation tenu par une famille de la région.

Le malfrat était porteur d’un sachet en plastique dans lequel il avait mis une canette de cola et dissimulé un grand couteau de cuisine. Au moment de payer la canette, l’individu a sorti son arme et l’a brandie en direction du visage du commerçant pour tenter de se faire remettre le contenu de la caisse.

Le courageux gérant ne s’est pas laissé impressionner et a refusé de donner l’argent à son agresseur. Ce dernier a tenté d’ouvrir la caisse et a fini par prendre la fuite non sans avoir emporté deux paquets de cigarettes et la canette de coca. "Le suspect a pris la fuite de manière pédestre en direction de la chaussée Freddy Terwagne qui est toute proche du magasin", indique la police de la zone Meuse-Hesbaye. Les victimes ont déposé plainte à la police. "Le parquet de Liège a été avisé des faits. C’est toujours le cas lorsqu’il s’agit d’un vol avec violence. L’enquête a débuté. Nous allons réaliser une enquête de voisinage, une analyse des vidéos de surveillance. Nous allons tenter de dénicher toute information sur l’auteur de ces faits." Dès après le braquage, le fils des gérants du magasin a posté une vidéo des faits sur les réseaux sociaux pour tenter d’identifier l’agresseur. Le malfrat portait des baskets beiges qui comportent deux lignes foncées de chaque côté, d’un pantalon noir, d’un sweat à capuche bleu et était porteur d’un masque noir.