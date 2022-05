Construite en moellons de calcaire sur les vestiges d'un ancien sanctuaire médiéval, l'église Saint-Hubert se compose d'une tour carrée, d'une nef contemporaine de la tour et d'un cœur à 3 pans.

Reconstruite au début du 17e siècle, l’église est dédiée à saint Hubert, patron des chasseurs. Son architecture évoque le style roman de l’église qui l’a précédée. Ce site est le seul site classé sur le territoire de Héron. Il est très visible sur son promontoire et constitue une des fiertés des Héronnais.

L'état de l'église nécessitait des travaux urgents. En 2017, la Commune a désigné un auteur de projet en vue d’élaborer une fiche sanitaire déterminant les problèmes auxquels il faut remédier.

Une première phase de travaux a eu lieu en 2020 avec la consolidation des murs de l’enceinte et le drainage des eaux de pluie.



Feu vert pour la deuxième phase des travaux !

L’Agence wallonne du Patrimoine vient d’octroyer à la Commune de Héron une subvention à hauteur de 60% des coûts de la deuxième phase des travaux de rénovation de l’église.

Ces travaux concernent la restauration des maçonneries de la tour, des vitraux et des menuiseries extérieures. L’entreprise TASIA Luc & fils SA assurera cette rénovation pour un montant total de 100.126,29 euros (montant de la subvention de l’AWaP : 64.281,08€).



Enfin, des discussions ont été entamées avec les fabriciens et l’architecte en vue de programmer la dernière phase des travaux qui devraient comprendre la restauration des murs intérieurs (décapage, pose d’un enduit et peintures), le remplacement du système de chauffage et la mise en conformité de l’installation électrique.



Par ailleurs, considérant que les églises relèvent du domaine public et, à ce titre, se doivent d’être ouvertes à tous, la volonté est de permettre aux visiteurs de pouvoir avoir à tout moment une vue sur l’intérieur de l’édifice. Toutefois, afin de se préserver du vandalisme et du vol, le placement d’un système de sas d’entrée vitré sera examiné.

Complémentairement, des visites guidées seront organisées au départ du Moulin de Ferrières.