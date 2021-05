En mai 2013, la Commune de Héron, via son Agence de Développement Local, lançait le "Petit Marché de Couthuin".

Cette initiative avait pour objectif d’encourager la consommation de produits locaux, de créer un espace de convivialité et de rencontres directes entre producteurs et consommateurs et de participer au dynamisme de la commune par le biais d'un nouveau service public de proximité.

Ce mercredi 26 mai, de 8h à 13h, le Petit Marché de Couthuin fêtera donc ses 8 ans de présence hebdomadaire sur la place communale.

Diverses animations



A cette occasion, diverses animations seront organisées:

- Zéro-déchet: je me lance ! par Murielle Naa;

- Achetez frais, local et de saison, le tout en ligne par la Coopérative Hesbicoop;

- Anim’abeilles par Olivier Adam (Miel des Petits Talus);

- Jouez votre Atout, consommez local par l’ADL de Héron;

- Héron, conviviale par nature par le Moulin de Ferrières.

Un petit cadeau confectionné par la Maison Aryl et Blanche (mercerie en ligne installée à Couthuin) sera offert par la Commune de Héron aux clients du marché.

Atout Héron organise également un concours avec, à la clé, un bon-cadeau d’une valeur de 50 euros au restaurant La Table du Moulin de Ferrières.

La date limite de participation au concours est fixée le 26 mai prochain à 23h59 et un tirage au sort désignera le ou la gagnant(e).