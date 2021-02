A Héron comme ailleurs, la mobilité est devenue une préoccupation majeure tant pour les citoyens que pour les mandataires locaux.

Cela est dû notamment à l’augmentation croissante du nombre d’habitants et du parc de véhicules, ce qui a engendré ces dernières années une circulation plus importante.

Selon ses élus, la commune dispose d’un réseau routier à caractère rural pas vraiment adapté à ce trafic, de nature à générer de nombreuses nuisances.

Et ce qu'il s'agisse de la dégradation de l’état des routes, des conflits entre les différents usagers, du sentiment d’insécurité, des parkings inappropriés, et on en passe.

Le caractère rural de la commune de Héron nécessite par ailleurs de tenir compte tant du charroi agricole que des déplacements récréatifs des promeneurs.

Face à ce constat, il était devenu nécessaire pour la commune de se doter d’un outil de planification de la mobilité, lequel est appelé Plan communal de mobilité.

Si le processus a été entamé en 2018, des recommandations concrètes ont été traduites au travers d’un plan d’actions, approuvé à l’unanimité du conseil le 4 février dernier.

Des remarques et autres questions pour le 4 mars au plus tard



A partir de ce lundi 22 février, ce document d'orientation est soumis à enquête publique.

Vu les conditions sanitaires actuelles, une visioconférence est organisée le 11 mars prochain à 19h30.

Un lien de connexion sera communiqué ultérieurement sur le site internet de la commune.

Il est nécessaire de faire parvenir ses remarques et autres questions pour le 4 mars au plus tard.

Il est possible de prendre rendez-vous auprès du service Mobilité communal.

Et ce par téléphone au 085 27 04 98 ou au 085 65 00 32 ou encore par mail à mobilite.environnement@heron.be.

L'enquête publique se clôture quant à elle le 8 avril prochain.