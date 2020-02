Depuis peu, Héron est pionnière en ceci qu’elle est la première commune wallonne à partager ses véhicules communaux. Le CPAS en partage deux en dehors de leurs heures d’utilisation. " Le projet a pour but de proposer une alternative à l’achat d’une seconde voiture aux ménages qui ont besoin occasionnellement d’un véhicule supplémentaire en soirée et le week-end ."

C’est via la plateforme d’autopartage entre particuliers Cozycar que les Héronnais peuvent désormais réserver et emprunter les deux véhicules. Lesquels sont utilisés en journée comme service de taxi social à domicile et sont utiles pour faire de grosses courses ou partir en excursion avec une famille élargie.

Outre un coût d’affiliation à la plateforme de 10 euros par an, ceux qui souhaitent utiliser les voitures partagées doivent s’acquitter d’un tarif de 0,40 euro ou de 0,50 euro par kilomètre selon le modèle choisi. Concrètement, les citoyens réservent la voiture via l’application en ligne et payent le nombre de kilomètres parcourus et d’heures utilisées.

L’initiative prise par Héron aurait pu faire des émules. C’est en tout cas le souhait qui a été exprimé lors des conseils communaux de Huy et de Waremme. Rodrigue Demeuse, chef de groupe Ecolo, a proposé à la Ville de Huy d’emboîter le pas. " Combiné à d’autres moyens de mobilité, ce système n’a que des avantages ", a-t-il jugé, se disant convaincu " de la plus-value qu’il apporterait ".

Si le maïeur Christophe Collignon (PS) s’est montré ouvert, il a toutefois évoqué des difficultés de mise en œuvre. Ce fut à peu près la même réponse qui a été faite à Waremme par l’échevin de la Mobilité Hervé Rigot (PS), se disant quant à lui " pour une mobilité douce, durable mais aussi réaliste ".