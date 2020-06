Pour sa rénovation et sa modernisation

La Fédération Wallonie Bruxelles vient de valider une demande de subside de 2,8 millions d’euros pour la rénovation et la modernisation de l’école Jacques Brel à Herstal.

Le dossier avait été initié en juin 2018... les deux implantations actuelles qui accueillent 225 élèves seront donc bientôt regroupées en une seule. "Le marché pour désigner l’auteur de projet sera lancé dès le conseil communal de juin", se réjouissent les autorités locales.

"Nos infrastructures scolaires francophones ont besoin d’un grand plan d’investissement car nombreuses d’entre-elles ne sont plus adaptées pour accueillir les élèves et leurs enseignants dans de bonnes conditions. Le cas de l’école Jacques Brel à Herstal en est une illustration concrète. En tant que Ministre en charge de la matière, j’accorde une attention très particulière à remettre des moyens dans nos infrastructures en Wallonie et à Bruxelles en soutenant les projets de rénovation qui nécessitent une intervention urgente", explique le Ministre en charge des bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, par ailleurs bourgmestre en titre de Herstal.

Actuellement, l’école fondamentale Brel est répartie sur deux implantations distinctes situées à environ 500 m l’une de l’autre. Brel 1, qui regroupe les classes maternelles et les classes de 1ère, 2e et 3e année primaire ; et Brel 2, qui regroupe les classes de 4e, 5e et 6e primaire. "L’infrastructure est vétuste, manque de locaux et il n’y a plus de salle d’éducation physique", précise-t-on à Herstal.

"Le projet a pour but de regrouper les deux implantations, en créant une extension et en modernisant le bâtiment de Brel 1. On passera de 12 à 16 classes avec des sanitaires à tous les niveaux. Une salle de gym sera créée pour pouvoir exercer tous types de sports et un préau sera construit. On vise un ensemble cohérent, de qualité et qui permettra de répondre à tous les besoins actuels et futurs", précise Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de Herstal.

L’objectif pour la Ville est de concevoir un bâtiment rationnel et fonctionnel rentrant dans une enveloppe budgétaire de 4 millions d’euros, dont 2,8 millions de subsides. Le marché de services permettant la désignation d'un auteur de projet pour la réalisation des études et du projet d'extension et de modernisation de l'école devrait passer la rampe du Conseil communal le 29 juin prochain.