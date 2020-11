L’entreprise Britte-Mustad, installée aux Hauts-Sarts et spécialisée dans la fabrication de pièces pour l’aéronautique et l’armement, a été déclarée en faillite ce 25 novembre par le tribunal de l’entreprise. Cette annonce plonge de nouvelles familles dans le désarroi. Ce sont une cinquantaine de travailleurs qui se retrouvent sans emploi.

"Les travailleurs savaient que la situation était difficile mais personne ne s’imaginait une faillite ! Aucune information en ce sens n’avait été donnée aux représentants du personnel. Fin d’après-midi, la curatelle est descendue dans l’usine et a dit aux travailleurs qu’ils pouvaient rendre leur badge, leurs clés et rentrer chez eux. Cette annonce brutale est totalement irrespectueuse !" s’exclame René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC METEA.

La crise sanitaire ne cesse de faire des dégâts dans le secteur de l’aéronautique et, comme à chaque fois, ce sont les travailleurs qui paient la note. "C’est une catastrophe et on ne voit pas d’éclaircie… ", déplore le secrétaire permanent ACV-CSC METEA.

Dans les jours qui viennent, contacts vont être pris avec la curatelle afin d’obtenir toutes les informations nécessaires. "Dès que nous aurons tous les éléments, nous les communiquerons aux travailleurs lors d’une assemblée générale", conclut René Petit.