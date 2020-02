Le 30 septembre dernier, le conseil communal de Herstal s’est penché sur la récolte des déchets verts sur la commune. C’est à l’unanimité des groupes politiques que les services communaux ont décidé de ne plus prendre en charge la collecte en porte-à-porte des déchets de jardin. "Vu les alternatives possibles, cette décision nous permet de réaffecter deux hommes et un camion à d’autres objectifs de propreté publique, comme la lutte contre les dépôts clandestins par exemple", précise l’échevin en charge de la propreté publique, Christian Laverdeur.

Plusieurs possibilités existent donc pour les administrés qui souhaitent se débarrasser des feuilles mortes et autres déchets de jardin. Dans les solutions les plus écologiques et économiques, il y a le composte à domicile. Dans la même philosophie, une brochure "le jardin zéro déchet" est disponible auprès d’Intradel ou de la ville.

Il est également toujours possible pour les Herstaliens de conduire leurs déchets verts au parc à conteneur pour s’en débarrasser.

Deux alternatives sont possibles. La collecte hebdomadaire en porte-à-porte des déchets verts par la société coopérative à finalité sociale Sofie. L’administré paie une seule fois un montant de 20 ou 40 euros pour le conteneur. Et un conteneur passe ramasser les déchets verts une fois par semaine. L’abonnement annuel coûte entre 75 et 295 euros. Ces collectes débutent le 1er mars.

Il est également possible pour les petits déchets verts d’opter pour la collecte en porte-à-porte via le conteneur vert à puce d’Intradel à raison de 24 levées par an et de 40 kg par habitant.

Toujours au niveau déchets, le marché pour l’acquisition de 20 poubelles intelligentes vient d’être lancé à Herstal. Il s’agit de poubelles qui alimentées par l’énergie solaire, compactent les déchets. Une fois remplies, elles envoient une alerte aux services qui peuvent venir les vider, ce qui est davantage écologique.