La police fédérale lance un appel à témoins.

Le lundi 10 décembre 2018 vers 18 h, un vol à main armée a été commis à dans une pharmacie située En Hayeneux, à Herstal.

Deux individus se présentent à la porte d’entrée de l’officine et attendent qu’on leur ouvre la porte. Ils pénètrent dans le commerce et attendent patiemment que les clients qui les précédent soient servis. Une fois leur tour, un des auteurs sort un couteau de son sac à dos. Il menace les employées et exigent l’ouverture de la caisse. L’auteur armé passe derrière de comptoir et les deux auteurs vident le tiroir-caisse.

Une fois le butin en leur possession, les deux voleurs quittent les lieux et prennent la fuite en direction du centre d’Herstal.

Le premier auteur est âgé d’une vingtaine d’années et est d’origine africaine. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il a une coiffure rasta. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche noir, un pantalon de training gris clair, une veste à capuche noir et kaki matelassée et un sac à dos noir.

Le deuxième auteur est également âgé d’environ 20 ans. Il mesure approximativement 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux bruns. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir et une veste à capuche à motifs gris clair et gris foncé.

Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle au numéro gratuit 0800/30.300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.