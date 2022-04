circulation.



L’autre sens de circulation sera dévié via la rue de l’Ecole Technique.

La phase 3 du chantier du Réseau de chaleur urbain débute ce 21 avril jusqu’au 4 mai 2022. Il va se dérouler entre la rue du Prince et l’ancien Château Rouge (du côté de l’IPES), indique la Ville de Herstal.La circulation rue du Prince sera mise en sens unique deLe giratoire du 12ème de Ligne sera totalement dégagé.Le sens de circulation venant d’Oupeye vers Herstal restera sur la N671c.Le sens de circulation venant de Herstal vers Oupeye sera dévié via la N671.L’arrêt de bus reste inchangé, soit sur la N671 (le long de l’eau) à l’arrière de l’IPES et ce pour toutes les lignes.