Les faits ont été constatés durant la nuit dernière ainsi que jeudi dernier.

Un vol simple de roues de véhicules a été constaté durant la nuit dernière à Herstal.

Et ce au sein du zoning des Hauts Sarts où l'attention des policiers en patrouille a été attirée.

Une camionnette avec plateau était stationnée sur place et deux individus étaient présents à proximité.

Ces derniers, d'origine roumaine et nés respectivement en 1980 et 1987, ont été interpellés.

Et ce pour le vol de pas moins de six pneus et jantes provenant de semi-remorques.

Les explications des suspects déférés ce samedi au parquet et réfutant la préméditation n'ont pas convaincu.

Et ce d'autant que ce fait en évoque un autre semblable, commis jeudi dernier à Herstal.



Vers minuit rue de Herstal, deux personnes ont été mises en fuite alors qu'elles tentaient de dérober des pneus.

Le véhicule concerné était immatriculé à l'étranger et la description faite par les témoins correspond aux deux suspects.

Un mandat d'arrêt a donc été sollicité par le magristrat de garde à l'encontre de ces derniers.