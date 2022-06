Muriel, une habitante de Herstal, encourt quatre ans de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège poursuivie pour une tentative de meurtre après avoir porté un coup de couteau à la maitresse de son épouse. Les faits se sont produits le 21 février 2020 au domicile de Muriel. Cette dernière était mariée depuis 11 ans. Elle formait une relation fusionelle avec sa compagne.

Mais quelques jours avant les faits, elle a appris que cette dernière l’avait trompée. Elle l’aurait ensuite rassurée en lui disant que cette relation était terminée. Mais le jour des faits, elle s’est inquiétée de ne pas voir son épouse rentrer du travail. “Je lui ai téléphoné”, a expliqué Muriel. “J’ai entendu une voix derrière elle qui me disait qu’elle allait rentrer et qui m’insultait de connasse…”

Selon Muriel, la maitresse lui aurait déclaré qu’elle voulait en découdre avec elle. Elle lui aurait déclaré qu'elle allait “lui faire la peau.” Des affirmations démenties par la dame en question. L’épouse de Muriel est revenue au domicile conjugal avec cette dame. Les choses ont viré au drame et Muriel s’en est violemment prise à la maitresse. “J’ai vu qu’elle portait sa main à sa poche”, a expliqué Muriel. “J’ai eu peur. J’ai saisi un couteau qui se trouvait à proximité et j’ai visé le bras.” En réalité, la victime a été touchée non loin du coeur… Il s’en est fallu de peu pour que les conséquences de ce coup de couteau ne soient encore plus graves. Muriel s’est changée et est partie en emportant l’arme qu’elle venait d’utiliser. Elle a laissé la victime grièvement blessée sur place. Le couteau n’a jamais été retrouvé. “Je me suis sentie menacée. Je n’arrive toujours pas à comprendre”, a poursuivi la prévenue.

L’avocate de Muriel a demandé la requalification en coups et blessures volontaires et un sursis probatoire. Le tribunal rendra sa décision en septembre prochain.