Parmi les points à l’ordre du jour de la séance de ce lundi soir, un point important sera présenté par le bourgmestre f.f.. Il concerne l’adhésion de la Ville de Herstal à un appel à projets du SPF Intérieur visant à soutenir les communes dans la lutte contre les violences intrafamiliales.

“L’actualité récente a encore montré au-combien agir dans ce domaine doit être une priorité. La particularité du projet dans lequel nous voulons être partenaire est sa dimension supra-locale. Il permettra d’encore mieux protéger et accompagner les victimes. J’encourage l’ensemble des partis politiques à voter en faveur de ce projet en séance du conseil communal de ce soir”, détaille Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Le projet doit être déposé pour ce 28 février. L’intention est de s’associer au dossier développé par la Ville de Liège dénommé : “Mise en place d’un dispositif liégeois interdisciplinaire de soutien et de protection des personnes victimes en situation critique de violences dans le couple”.

Une cellule de concertation

Ce dispositif a pour but la création d’une cellule de concertation interdisciplinaire spécialisée en violences dans le couple (social, justice, police et santé), destinée à établir un plan d’actions concerté et coordonné pour prendre en charge (protéger et soutenir) les personnes victimes en situation critique de violences dans le couple.

Cet outil vient s’ajouter à ceux déjà mis en place par la ville. En 2018, Herstal est devenue “ville contre les violences intrafamiliales”, sans oublier la cellule spécialisée “Inter’Agir” créée en 2019.

Un plan d’action intégré contre les violences intrafamiliales a été adopté à l’unanimité des membres du conseil communal en juin 2020 avec la mise en place d’une plateforme d’accompagnement pluridisciplinaire pour les victimes.