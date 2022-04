Mandataire communal PS depuis 2001, échevin en charge du Budget et des Sports depuis 2006, Franco Ianieri (PS) a démissionné de son mandat d’échevin après plus de 20 ans d'implication au sein de la Ville de Herstal. Une démission actée lors du conseil communal de ce lundi soir, qui arrive conformément au pacte de majorité, le mandataire ayant annoncé le souhait de prendre sa pension à mi-législature. Le conseiller PS (échevin lors de la précédente législature) Thierry Willems a prêté serment dans la foulée pour le remplacer, amenant à un remaniement des attributions entre les membres du collège.



« Je l’avais annoncé et le moment est arrivé. Il est temps pour moi de prendre congé de mes fonctions d’échevin. Je suis fier du travail réalisé et je pense avoir pu améliorer le quotidien des herstaliennes et des herstaliens à travers mon implication dans mes matières, et notamment le sport. Avoir pu mener à bien le boulodrome et le hall Michel Daerden en tant qu’échevin des sports a été une véritable fierté. Je démissionne mais je reste disponible en tant que conseiller communal et je souhaite continuer à m’impliquer dans le sport à travers la régie communale sportive récemment créée. Je souhaite le meilleur à Thierry et je sais qu’il fera du bon boulot au sein d’une équipe motivée », déclare Franco Ianieri.

Homme de chiffre, Franco est expert-comptable de profession et grand fan de sport. La combinaison de sa passion et de son expertise ont permis de faire rayonner Herstal en tant que ville sportive à travers des infrastructures de premier plan, des événements sportifs internationaux et une politique d’accès au sport pour tous.



"Si on doit caractériser en trois mots son parcours en 20 ans : ce sont les chiffres, le sport et la famille, a commenté le bourgmestre en titre Frédéric Daerden qui a travaillé 16 ans à ses côtés. Il a toujours été de bon conseil et bonne analyse de ce qu’est la situation financière de Herstal, et contribué à l’évolution de la ville, et des acteurs économiques qui l'occupent". Passionné de sport, "il a permis le développement des sports au niveau de Herstal. C’est notamment grâce à son action que nous avons le hall omnisports et différentes infrastructures sportives".

"Ta plus grande réussite aura été de faire de Herstal ‘une ville sportive"’. Dans ton action politique, tu auras été un vrai ‘municipaliste’ proche et à l’écoute des gens", a témoigné Arnaud Thonard, conseiller PS, sur les réseaux sociaux.



Si Franco Ianeri quitte son mandat d’échevin, le socialiste reste conseiller communal, et le "Monsieur Sport" de la Ville de Herstal en tant que Président de la nouvelle régie des sports dont il a participé à la création.

Remaniement de compétences



Thierry Willems entre officiellement au collège et sera notamment en charge de la propreté publique et des espaces verts, du commerce local, du bien-être animal et du développement économique. « Je tiens à remercier Franco pour son implication et son engagement. Je suis conscient que mes attributions sont importantes pour notre population, et surtout la propreté publique, que je connais bien puisque j’en avais la charge lors de la précédente mandature. Je suis très motivé et je compte m’investir dès aujourd’hui avec l’ensemble de l’équipe pour faire aboutir les dossiers et continuer à améliorer le cadre de vie des citoyens », explique le 4ème échevin de la Ville de Herstal.

La nouvelle équipe se dit plus que jamais déterminée à poursuivre le travail accompli "et à donner le coup de boost nécessaire après deux années de pandémie." L’année qui arrive sera celle de la relance avec 30 millions d’euros d’investissements prévu au budget. A cette fin, une nouvelle répartition des compétences devrait être validée lors d’un collège communal extraordinaire prévu ce mardi matin.



Le bourgmestre f.f. reçoit les Sports et le Budget. Il transfère le Commerce à Thierry Willems et l’Informatique et la Transition numérique à Christian Laverdeur. L’échevine Sylvia Spagnoletti hérite des jumelages et transfère la Politique des seniors à Isabelle Thomsin. Cette dernière se voit nouvellement chargée de l’Egalité des chances et de la plateforme du vivre-ensemble. Enfin, l’Urbanisme sera maintenant porté par Bojana Visic. Il n’y a pas de changement de compétences pour Stéphane Ochendzan et Denise Bohet.