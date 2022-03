Huit nouvelles poubelles intelligentes ont été placées ce mardi à Herstal, en plus des 20 poubelles déjà en place. Équipées de capteurs solaires, ces poubelles publiques sont reliées à un logiciel informatique. Elles fournissent des informations sur leur taux de remplissage ainsi que l’état de la poubelle. "L’objectif principal est d’optimiser la fréquence de vidange en fonction des besoins réels. Elle dispose d’un pied pour une ouverture no touch", explique la Ville de Herstal.

Ces poubelles de 120 litres sont munies d’une presse qui permet un taux de compactage d’au moins 5 fois le volume initial. "Elles peuvent donc accueillir beaucoup plus de déchets". De ce fait, elles sont placées dans des endroits relativement fréquentés par le public comme les centre-ville, les gares, près d’une école ou encore d’un centre sportif, etc. "Cela permet de réduire la fréquence de vidange et d’éviter qu’elles ne débordent le weekend ou les jours fériés."

Enfin, munie d’un tiroir à poignée, "elles sont plus hermétiques ce qui suppriment les nuisances éventuelles (odeurs, mouches ou guêpes)."