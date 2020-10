Le différend qui a opposé deux automobilistes, ce samedi à Herstal, aurait pu virer au drame... Il n'en fut rien, fort heureusement, grâce à l'intervention du fils d'un des automobilistes!

C'est un refus de priorité de droite, qui a peut-être été commis involontairement, qui a mis le feu aux poudres. Si cela n'est certes pas agréable, le conducteur qui s'est ainsi vu refuser la priorité a estimé qu'il avait des comptes à régler avec l'autre automobiliste... Il l'a alors poursuivi... jusqu'à le percuter! A entendre le jeune automobiliste, il n'aurait pas foncé volontairement dans l'autre véhicule, ce serait celui-ci qui aurait brusquement freiné...

Selon la magistrate de garde au parquet de Liège, le jeune automobiliste frustré de s'être fait griller la priorité s'est alors précipité vers l'autre conducteur et lui a donné plusieurs coups. Si fort, manifestement, que l'homme est tombé au sol, tout étourdi, face aux pneus de sa voiture. Le jeune homme serait ensuite remonté à bord de son véhicule et aurait manifesté l'intention d'avancer vers l'homme au sol... C'est, en tout cas, ce qui ressort des témoignages. En effet, selon le parquet, l'homme au sol était accompagné de son fils (un adulte), qui a pris peur et qui est intervenu pour tirer son père et ainsi le mettre à l'abri. "Un témoin est également formel sur ce point. Il a déclaré avoir vraiment cru que la personne allait se faire écraser", précise la magistrate, qui a dès lors qualifié les faits en tentative d'homicide.

Le jeune homme a donc été mis à la disposition d'un juge d'instruction. Connu de la justice pour des faits de roulage, il a déjà été condamné pour entrave méchante à la circulation.