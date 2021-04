Une situation que le Herstalien de 28 ans n’a pas acceptée, harcelant et menaçant la dame, entre autres, avec des SMS et autres messages sans équivoque.

Ainsi, l’homme a, par exemple, envoyé des photos d’armes à feu à la jeune femme mais également à plusieurs de ses proches. Dimanche, il s’est présenté chez les parents de son ex et y a fait scandale. L’homme a même fini par sortir une arme de sa veste et par ouvrir le feu !

Heureusement, il s’agissait d’une arme à blanc, ce que ses victimes ignoraient. Interpellé peu après, le tireur a été privé de liberté et déféré lundi au parquet de Liège.

Là, au vu de ses antécédents judiciaires (il est connu pour des violences conjugales sur la même victime), son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.

Après une énième scène d’insultes et de coups, la compagne de cet habitant de Herstal a décidé de le quitter et de se réfugier chez ses parents