Zakaria, 22 ans, a fait opposition à un jugement qui l’a condamné à un an de prison ferme et une déchéance de trois mois du permis de conduire par défaut pour avoir commis une entrave méchante à la circulation et une rébellion armée en 2020 à Herstal. Le jeune homme se trouvait à bord d’un véhicule loué par son père lorsqu’il a dépassé un véhicule au démarrage à un feu rouge.