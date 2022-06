Il était à 0 h 10, dans la nuit de lundi à mardi, lorsque la police de Herstal a reçu un appel à l’aide en provenance d’un café de la place Jean Jaurès, à Herstal.

C’est devant cet établissement (qui n’est en rien en cause) que deux hommes se sont battus, l’un finissant par sortir une arme de poing avant de la pointer en direction de son rival.

À l’arrivée des policiers, l’homme brandissait toujours son arme. Les policiers ont alors dégainé la leur, ordonnant au suspect de jeter son pistolet. Voyant les policiers arme à la main, la personne non-armée s’est jetée au sol, l’autre brandissant encore son pistolet.

L’homme a toutefois fini par ranger son arme à la ceinture avant… de dégainer à nouveau et de pointer son arme vers les policiers, hurlant qu’il s’agissait d’un pistolet d’alarme. Heureusement, les policiers ont gardé leur calme et ont, une fois de plus ordonné au suspect de lâcher son arme ce qu’il a fini par faire.

Un calme tout relatif est alors revenu, ce qui a permis à une dame, réfugiée dans le café de sortir de l’établissement pour expliquer qu’elle avait été témoin de la dispute et que lorsqu’elle a voulu calmer les deux hommes, celui qui n’était pas armé, l’avait frappée et avait même tenté de l’étrangler… Une version confirmée par des images de caméras de surveillance.

Les deux hommes ont donc été ramenés au poste pour être entendu. Là, l’homme armé a expliqué qu’il avait bu quelques verres sur la place avec son copain, mais qu’ils avaient fini par se disputer. Insulté, il a décidé de rentrer chez lui pour aller chercher son arme (effectivement factice), avec la suite que l’on connaît.

Les deux hommes ont été privés de liberté pour coups et blessures réciproques, pour coups sur la dame, menace par geste et port d’arme.