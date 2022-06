Écrire que les policiers sont de moins en moins respectés est une évidence qui a trouvé une énième démonstration dimanche soir, à Herstal.

Vers 19 h 15, deux policiers en patrouille ont entrepris le contrôle d’un groupe de jeunes qui “zonaient” sur la place Jean Jaurès. Les choses se déroulaient le plus normalement du monde lorsqu’un jeune est arrivé à vélo.

Très nerveux, il s’est arrêté à quelques centimètres des représentants des forces de l’ordre et il s’est très vite énervé, lorsque les policiers lui ont demandé sa carte d’identité

En fait, il en voulait aux policiers à propos d’un article de presse qui était paru voici quelques jours et qui racontait ses “exploits” lorsqu’il avait menacé un commerçant à l’aide d’une masse..

Le jeune homme voulait que les policiers fassent le nécessaire pour faire retirer ces articles dans la presse. “Ou sinon, je vous mettrai une balle dans le ventre et je pisserai sur vos cadavres”.

Le jeune homme a ajouté que les policiers avaient de la chance de ne pas être abattu sur place, parce qu’il savait que la place Jean Jaurès était truffée de caméras et qu’il serait identifié.

On s’en doute, les menaces n’ont que très modérément plu aux policiers qui ont interpellé le jeune cycliste. Une interpellation qui, on s’en doute, ne s’est pas déroulée dans le calme et sans un flot d’injures…

Le jeune homme a donc été privé de liberté pour menace et outrage. Il a été déféré, mardi matin au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.