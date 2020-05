Chaque habitant doit avoir reçu une convocation

Les masques de protection lavables en tissu commandés par Liège Métropole, qui regroupe les Bourgmestres des 24 communes de l’arrondissement de Liège, commencent à arriver et la Ville de Herstal va en entamer la distribution.

Chaque ménage devrait avoir reçu une convocation qui lui indique où et quand venir chercher les masques qui lui sont attribués. Il est indispensable de se munir de cette convocation pour venir chercher ses masques. Une et une seule personne par ménage peut se présenter au centre de distribution pour retirer les masques pour toute sa famille. La convocation prévoit un formulaire de procuration si vous ne pouvez pas vous déplacer et souhaitez envoyer quelqu’un à votre place.

"Notre objectif est que chaque habitant dispose d’au moins un masque au 23 mai et de 2 masques en date du 30 mai. Vu le rythme actuel de livraison des masques, nous les distribuerons en 4 salves dans sept centres de distribution différents", précise Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de Herstal.

Les quatre phases de distribution sont les suivantes :

- Le 9 mai pour les habitants de Liers (1 masque)

- Le 16 mai pour les habitants de Vottem (1 masque), Marexhe, Milmort et de Pontisse/Cité Wauters/Basse-Campagne

- Le 23 mai pour les habitants du Centre, Croix-Jurlet, Préalle-bas et Préalle-haut.

- Le 30 mai pour les habitants de Liers et Vottem (pour leur deuxième masque)

Par ailleurs, les maisons de repos seront livrées séparément par les services de la ville.

"La fréquence et les lieux ont été déterminés afin que les distances de sécurité puissent être scrupuleusement respectées, que les bâtiments utilisés soient aérés et que les flux d’entrée et de sortie soient séparés", précise le Bourgmestre f.f.

Il est important d’attendre d’avoir reçu sa convocation pour se présenter dans le centre de distribution renseigné. La Ville ne distribuera pas de masques aux personnes sans convocation.

Si vous n’avez pas reçu votre convocation avant la distribution pour votre quartier, vous pouvez contacter le numéro vert 0800 120 23.

Pour rappel, un masque n’est pas une protection absolue ! Il est indispensable de continuer à poser les gestes barrière : distance de 1,5 mètres, lavage fréquent et soigneux des mains, pas de contact avec les personnes à risque.