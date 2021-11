Herstal : la place Gilles Gérard fermée à la circulation dès le 23 novembre Liège Aude Quinet Dans les cadre des travaux de réaménagement. © D.R.

Dans les cadre des travaux de réaménagement, la place Gilles Gérard à Vottem sera fermée à la circulation entre le pied de la rue Emile Vandervelde et le pied de la rue de Liège du 23 novembre au 23 décembre prochain.

La place (zone de stationnement) sera également interdite à la circulation et deviendra une zone de stockage de matériaux.

Un cheminement sera délimité à travers l’ancienne place afin de donner accès aux commerces (AD Delhaize, pharmacie) et habitations venant du pied de la rue de Liège, infirme la Ville de Herstal.