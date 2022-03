Suite à l'invasion russe en Ukraine, la majorité PS-H a présenté en conseil communal une motion de soutien et solidarité avec le peuple ukrainien, votée favorablement en conseil communal ce lundi soir (avec 6 abstentions).

Dans cette motion, le conseil communal de Herstal "Condamne dans les termes les plus fermes l’invasion armée préméditée, brutale, massive, non provoquée et injustifiée commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation de la Charte des Nations unies; Exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force; Demande instamment la poursuite des efforts diplomatiques pour mettre un terme à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et trouver une solution pacifique fondée sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des principes du droit international, afin de protéger du fléau de la guerre les personnes vivant en Ukraine".

Par ce texte, le conseil communal

Réclame que l’Union européenne, ses États membres, dont l’Etat belge, de veiller résolument à ce que les auteurs de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, dont Monsieur Vladimir Pourtine, répondent de leurs actes devant la Cour pénale internationale sur tout crime de guerre commis sur le territoire ukrainien depuis le 24 février 2022, afin de les traduire en justice;

Estime que le régime de sanctions sévères actuel de l’Union doit être complété par des instruments consacrés à la lutte contre la corruption et que des sanctions ciblées soient rapidement adoptées à l’encontre des personnes responsables de la corruption de haut niveau en Russie ainsi que des oligarques et des fonctionnaires proches des dirigeants;

Témoigne sa solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien qui fait face à une agression inacceptable et à des souffrances qui touchent des civils innocents qui n’aspirent pourtant qu’à la démocratie, au progrès, à la paix et à la liberté;

Décide d’accueillir à Herstal, dans toute la mesure du possible, des familles ukrainiennes contraintes à l’exil par cette invasion brutale et sauvage de l’armée russe sur le territoire ukrainien;"

Enfin, le conseil communal charge la Ville de Herstal et les organismes publics locaux herstaliens : de s’inscrire activement dans l’appel à la solidarité lancé par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration visant à fournir des hébergements de crise aux réfugiés ukrainiens; et de développer des actions de soutien et de solidarité à l’égard de la population d’Ukraine, par les moyens les plus divers et concrets en collaboration avec les villes et communes de Liège Métropole;

Enfin, le texte prévoit que la Ville de Herstal pavoisera l’Hôtel de Ville du drapeau ukrainien, "symbole de résistance".