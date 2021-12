Le Centre culturel de Herstal propose le Festival "Lumières d'hiver" les 7, 8 et 9 janvier 2022. Trois jours de spectacles pour les enfants dès 6 mois.

Au lendemain des fêtes de fin d’année, l’hiver est profondément installé… "Les lumières d’hiver" évoquent la chaleur du feu de bois, les odeurs de pâtisseries qui sortent du four, les guirlandes qui s’illuminent… Tous ces moments de partage et de convivialité qui réchauffent le corps et le cœur.

C’est cette atmosphère que le Centre culturel de Herstal, en collaboration avec les Bibliothèques publiques de la ville, souhaite partager lors de ces 3 jours d’activités pour les enfants dès 6 mois.

Certaines activités proposées (Un moment avec Mlle Lily, Concert pour bébés) inviteront les enfants et les accompagnants à participer pleinement. Des moments seront aménagés pour leur permettre de devenir à leur tour des artistes, afin que la pratique se joigne aux moments de découverte et de rencontre.

Réservations au 04/264.48.15 ou à info@ccherstal.be

Prix : 5€ / personne

Programme complet



Ve. 7 janvier | 10:00

GIVRÉS

Contes et refrains lumineux – Anne Grigis

Ve. 7 janvier | 14:00 & 15:00

UN MOMENT AVEC MELLE LILY

Animation-Spectacle – Lily et compagnie

Sa. 8 janvier | 10:00 & 11:00

CONTES ET CHANSONS DE NEIGE POUR PETITS OREILLES – Contes - Geneviève Wendelski

Sa. 8 janvier | 15:00

LA CABANE DES HAUTS ET DES BAS

Théâtre gestuel d’objets - Vis-à-vis Théâtre

Di. 9 janvier | 10:00

KAMÉLE N’GONI ET PERCUSSIONS

Concert pour bébés – Zakoustics

Di. 9 janvier | 16:00

DANS MA VILLE

Concert pour enfants - Nomi -Nomi