Le réseau de chaleur urbain entre dans la phase 2 du chantier sur la N671, dans le tronçon compris entre le giratoire de la place du 12e de Ligne jusqu’à la rue de l’Ecole Technique, jusqu'au 15 avril 2022.



Dès lors :



- La circulation venant d’Oupeye vers Liège sera maintenue sur la N671c.

- Le giratoire de la place du 12ème de Ligne sera totalement accessible.

- Le sens venant de Liège vers Oupeye sera dévié via la N671.

- La circulation venant de la place de la Licourt empruntant la rue du Grand Puits sera déviée par la rue de l’Ecole Technique afin de rejoindre la N671.

- La rue du Prince et l’avenue du Pont seront accessibles via la rue du Grand Puits et uniquement en direction de la N671.

- Une déviation sera mise en place via la rue Pré Wigy afin de rejoindre le giratoire de la place du 12ème de Ligne.

- L’arrêt de bus « IPES » dans le sens Liège vers Oupeye sera déplacé sur la N671, un passage pour piétons sera également tracé au sol. Dans l’autre sens l’arrêt de bus reste inchangé.

Toujours sur la N671, entre la rue Pré Wiggy et la rue Basse Campagne, APK va installer des câbles pour le compte de l’AIDE, depuis ce mercredi jusqu'au 6 mai 2022. Deux forages dirigés vont avoir lieu, un premier sous la rue du Pré Wigy, le second sous la N671.

- Pour le premier, la sortie 35 de la E40 sera réduite à une bande de circulation sur la partie avoisinante la rue Pré Wigy.

- Pour le second, la N671, dans le sens Liège vers Oupeye, sera réduite également à une seule bande de circulation juste après UVELIA/INTRADEL.

- Au carrefour des N671 et N671c, un signal B5 imposera aux usagers de la N671 à céder la priorité à ceux de la N671c.

- Sous le pont de la E40, rue Basse Campagne, la circulation sera également réduite à une seule bande de circulation en direction d’Oupeye (en plus de la bande « BUS »). Cette mesure sera d’application jusque l’entrée de la caserne IILE.

- L’accès à la E40 sera toujours possible sans passer par le giratoire.

- Le sens de circulation Oupeye vers Herstal ne sera pas impacté.

Toujours sur la N671, entre le magasin GAMMA et le giratoire de la rue Nicolas Laloux, la société Hydrogaz va installer une extension du réseau MP de gaz du 6 avril 2022 au 20 mai 2022.

- La desserte situé côté des commerces va être impactée et la largeur sera réduite.

- La N671 va être réduite à 1 seule bande de circulation dans chaque sens au niveau du passage pour piétons situé au niveau du giratoire Nicolas Laloux et du côté de Liège.

Rue Joseph Germay

Le carrefour des rues Joseph Germay et Nozé sera totalement fermé à la circulation pendant 3 jours entre le 4 et le 8 avril 2022 pour un raclage et asphaltage à chaud par la société GRAVAUBEL.

- Un accès sera maintenu pour les riverains de la rue Nozé située derrière l’école, l’autre partie de la rue Nozé sera mise à double sens de circulation.

- Un itinéraire de déviation sera mis en place via rue Adam Henrard, le tunnel du Vicinal, rue Grande Foxhalle, rue de la Station.

- Dans l’autre sens de circulation, avenue d’Alès, rue Célestin Demblon, rue du Trois Juin, rue Emile Muraille, rue sur les Thiers, rue Haute Préalle, Pont Charlemagne.

Rue des Martyrs

La société SACE va entreprendre des travaux rue des Martyrs sur le site SNCB du 11 au 20 avril 2022.

- La partie de la rue des Martyrs comprise entre la rue Haute Claire et Bon Espoir sera fermée à la circulation.

- Un itinéraire de déviation sera mis en place via ces deux dernières.