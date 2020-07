Nous l'évoquions ce lundi, la commune de Herstal a également décidé de rendre obligatoire le port du masque dans plusieurs rues et places fréquentées... Si le masque n'est pas obligatoire partout, il l'est toutefois dans une très large zone.

En effet, ce 28 juillet, le Bourgmestre f.f. de Herstal a pris un arrêté de police qui rend obligatoire le port du masque (masque buccal ou autre alternative en tissu couvrant la bouche le nez et le menton) pour toute personne à partir de 12 ans, dans les rues commerçantes, les zones privées ou publiques à forte fréquentation, les files d’attente, tout parking propre ou partagé de surfaces commerçantes et infrastructures sportives. Lorsque le port du masque n’est pas possible pour des raisons médicales, le port d’un écran facial est toléré...

Concrètement, les endroits où le port du masque est obligatoire sont les suivants :

- Un périmètre allant de l’hyper-centre au complexe commercial Basse-Campagne : les rues Saint-Lambert, Hoyoux, Elisa Dumonceau, En Faurieux, Martin Herman, avenue d’Alès, Célestin Demblon, avenue de l’Europe, En Bois (tronçon entre le carrefour Croix Jurlet, de la Clawenne, Louis Demeuse et l’avenue de l’Europe), de la Clawenne, Louis Demeuse (tronçon jusqu’à la rue Célestin Demblon), rue Nozé (tronçon entre place Laixheau et avenue d’Alès), Thier des Monts (entre avenue d’Alès et Place Laixheau), de l’Economie (entre avenue d’Alès et de la Croix Jurlet), Nadet, Adrien Cartier, avenue Francisco Ferrer (entre avenue d’Alès et place Hector Denis), Brixhe, Jean Lambert Sauveur (entre Célestin Demblon et de la Croix Jurlet), du Trois Juin (entre Célestin Demblon et de la Croix Jurlet), André Renard, Jean Piette-Tinlot, des Artisans, de la Croix Jurlet, Voie de Liège, du Tige, Jean Baptiste Cools, John Moses Browning, André Deprez, de l’Immobilière, des Monteux, En Laixheau, Berlandeux, Derrière la Chapelle, Large Voie, Jolet, Pépin de Herstal, Paul Janson, Emile Tilman, du Vieux Château, Derrière les Rhieux, Deffet, Bossuron, du Grand puits, du Crucifix, Pierre Joseph Antoine, Arnold Delsupexhe, Basse Campagne, des Naiveux (jusqu’au croisement de la rue Prolongement des Naiveux), ;

- Les places : Camile Lemonnier, Jean Jaurès, Hector Denis, Laixheau, de la Licourt, du Douzième de Ligne, Gilles Gérard ;

- Les parking privés et publics, propres ou partagés de toutes surfaces commerciales et infrastructures sportives, sur l’entièreté du territoire de la Ville ;

- Les files d’attente, sur l’entièreté du territoire de la Ville ;

Le présent arrêté est effectif dès sa publication jusqu’au 31 aout 2020 inclus.