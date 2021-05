Depuis le 6 mai, le terrain de football du FC Pontisse, sur le territoire de la ville de Herstal est équipé d’un système d’éclairage nocturne permettant à l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne d’atterrir et de décoller sur l’entité.

Cette installation résulte d’un appel de la Province de Liège aux Villes et Communes qui souhaitaient offrir ce service d’urgence à leurs citoyens. Herstal a déposé sa candidature fin 2019 en proposant différents sites compatibles. Le terrain de football du FC Pontisse a été sélectionné car il présentait les meilleurs critères d’accessibilité.

"La Ville de Herstal est heureuse de soutenir l’extension du rayon d’action de ce service d’urgence, et ainsi permettre à l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne de continuer à sauver de nombreuses vies. Notre installation facilitera les missions nocturnes de l’hélicoptère en lui permettant d’éclairer à distance la zone d’atterrissage", explique Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de Herstal.

Dans la pratique, lors des jours de fermeture du site, la police de Herstal assurera l’accès aux ambulances et sécurisera les lieux avant l’arrivée de l’hélicoptère. Le service permettra de prendre en charge les urgences et les transferts de patients entre hôpitaux. Il est actuellement opérationnel et géré par la centrale d’urgence du 112.

L’investissement pour la Ville de Herstal est de 3000 euros TVAC, avec une aide de 75% de la Province de Liège.