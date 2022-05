Il était 23h50 ce dimanche 29 mai à Herstal lorsque la police est appelée pour une personne en rébellion.

Jessica, née en 1988 et domiciliée à Wandre, se trouvait chez une amie lorsque cette dernière lui demande de quitter les lieux. Sous influence de l'alcool, Jessica ne veut cependant pas partir.

L'amie appelle alors la police. Lorsque celle-ci arrive sur les lieux, elle voit la dame sur son cyclomoteur, avec deux sacs et un chien. La police prend contact avec la dame et lui demande d'arrêter de crier et d'expliquer la source de son énervement. Une discussion a lieu avec les policiers mais la dame s'énerve toujours plus et devient hystérique, à tel point que la police décide de la priver de liberté. Mais la dame ne se laisse pas faire et lors de son interpellation, son chien mord un policier.

Elle expliquera plus tard lors de son audition qu'elle était trop énervée à cause de la situation chez son amie.



Le dossier fera probablement l'objet d'une citation accélérée.