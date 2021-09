Herstal : travaux boulevard Zénobe Gramme dès le lundi 27 septembre Liège Aude Quinet Dans la partie comprise entre la rue Richard Heintz et le pied de la place Licourt. © D.R.

Des travaux vont êtres réalisés sur les boulevards Zénobe Gramme et Albert 1er dans la partie comprise entre la rue Richard Heintz et le pied de la place Licourt dès le lundi 27 septembre prochain. Ils devraient se terminer le vendredi 29 octobre. Il s'agit de travaux de tranchées et de placement de câble en trottoir/accotement.

Pour ce faire, la bande de circulation de droite venant de la place de la Licourt en direction de Liège sera fermée à la circulation.

Une bande de circulation sera maintenue en permanence.

Un accès aux rues Richard Heintz, de la Roche et Léonard Jehotte sera maintenu en permanence.