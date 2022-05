Des travaux de remplacement des conduites d'eau et de réfection de l'égout dans la rue Guillaume Delarge vont commencer le 16 mai prochain pour une durée de 200 jours ouvrables, soit près d'un an. S'ensuivront des travaux d'aménagement et de réfection de l'ensemble de la voirie.

Ceux-ci seront réalisés en 3 phases successives divisées en 3 tronçons :

Une première phase consistant en la pose d'une nouvelle conduite d'eau de la CILE et le remplacement de chacun des raccordements particuliers sera réalisée dès ce 16 mai pour une durée d'approximativement trois mois. Ces travaux seront réalisés successivement sur les trois tronçons délimités par les carrefours avec les rues F. Chaumojnt et N. Defraicheux.

Une deuxième phase suivra avec la réfection de l'égout principal et le remplacement des raccordements particuliers d'égout de chaque habitation. A nouveau réalisés successivement sur les trois tronçons définis.

La dernière phase consistera en l'aménagement de l'ensemble de la rue Guillaume Delarge avec des espaces dédiés aux piétons, au stationnement et à la circulation en double sens.

Le stationnement sera formellement interdit entre 7h et 16h dans la rue G. Delarge. Des toutes-boites seront envoyées aux riverains concernés.