La société Gravaubel va effectuer des travaux de raclage et asphaltage à chaud dans les rues des Artisans, Jean Piette Tinlot et André Renard à partir du lundi 22 novembre, en deux phases :

1. Rue des Artisans et rue Jean Piette Tinlot (y compris le carrefour): la rue sera fermée à la circulation du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021.

L’accès aux urgences de la Clinique André Renard se fera via le carrefour de la rue de la Croix Jurlet et de la rue Louis Demeuse.

La partie de la rue de la Croix Jurlet comprise entre ce carrefour et la rue André Renard sera mise à double sens de circulation.

2. Rue André Renard : cette phase sera réalisée du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre. La circulation et le stationnement y seront interdits. Les rues des Artisans et Jean Piette Tinlot seront alors rendues à la circulation, l’accès aux urgences de la Clinique se fera via cet axe.

Pendant la durée des travaux, les riverains des rues concernées pourront s’adresser à l’accueil de la Clinique André Renard, un ticket d’accès gratuit au parking 2 de la Clinique leur sera remis pour toute la durée des travaux. La procédure sera expliquée sur l’avis distribué aux riverains par la société Gravaubel.