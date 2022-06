Ce mercredi matin, peu avant 4 heures, un important accident a eu lieu sur l’autoroute A3 après la sortie des Hauts-Sarts à Herstal en direction de l'Allemagne. Un camion qui contenait de la paille s'est couché sur deux bandes de circulation et a pris feu. Les trois bandes de l’autoroute ont dû être fermées à la circulation à hauteur du kilomètre 92.1. Le chauffeur du poids lourd a été légèrement blessé.

Une déviation a été mise en place via la sortie 35 à Herstal. De nombreux embarras de circulation sont constatés sur les autoroutes et les routes adjacentes. Les pompiers de Liège se sont rendus sur place. Peu après 9 heures, la protection civile était toujours sur les lieux pour effectuer un nettoyage de la chaussée.

La police de la route vous conseille d'éviter les lieux et vous propose des solutions de "rechange".

© steph pictures

Pour les usagers venant de Maastricht via la E25, il y a lieu de privilégier l'autoroute E314 (au nord de Maastricht) et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège.



Pour les usagers venant de Aix, privilégiez la A76 (au nord de Aix), la A79 vers Maastricht, la E314 et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège.