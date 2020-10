Cet individu est suspecté d'avoir insulté et menacé ce samedi une dame qui se trouvait à sa fenêtre, et d'avoir menacé avec une arme un témoin de la scène. L'homme est également soupçonné d'avoir porté, quelques minutes plus tard, un coup de tête à un agent Besix, ainsi que d'avoir tenté de l'étrangler et de lui avoir craché dessus.

Déféré au Parquet de Liège et placé sous mandat d'arrêt, le suspect faisait déjà l'objet d'une citation accélérée à comparaître en novembre suite à des faits de coups et blessures volontaires datant du mois de septembre dernier.

Samedi en début d'après-midi, les forces de l'ordre ont interpellé à Herstal un jeune homme d'une vingtaine d'années.