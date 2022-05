Thibaut, 20 ans, un habitant de Seraing, a écopé d’une peine d’un an de prison et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de six mois devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis une folle course-poursuite avec la police en 2020 à Herstal.