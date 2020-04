Une délégation de la maison médicale « Médecine pour le Peuple » va remettre 800 masques chirurgicaux au bourgmestre de Herstal.

Ce jeudi matin, une délégation de la maison médicale « Médecine pour le Peuple », située avenue Francisco Ferrer à Herstal, remettra 800 masques chirurgicaux au bourgmestre de la localité, responsable du Plan d’urgence de la Ville. Ce Plan d’urgence coordonne, entre autres, les besoins en matériel des différentes maisons de repos et de soins.

Pour Amandine Linotte, coordinatrice de la maison médicale, cette action solidaire vise à apporter un soutien concret au personnel et aux résidents des maisons de repos et de soins : « Depuis le début de la crise, le personnel doit remuer ciel et terre pour avoir du matériel correct et en suffisance tel que des masques, des tabliers ou du gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, les besoins sont énormes et l’avenir toujours incertain concernant les stocks. Face à cela, nous ne pouvions pas rester sans rien faire, et avons donc décidé d'agir à notre échelle ».

Médecine pour le Peuple souhaite aussi, avec cette action, « attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de trouver une solution rapidement pour soulager et mettre à l’abris le personnel et les résidents, qui sont frappés de plein fouet par cette crise ».

Et Amandine Linotte de conclure : « Nous espérons que ce geste pourra contribuer à protéger le personnel et les résidents des maisons de repos et de soins de la commune car elles sont aujourd'hui un lieu central de la lutte contre le coronavirus».