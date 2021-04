A partir du samedi 10 avril, la Ville de Herstal mettra une navette gratuite à disposition des habitants concernés par la phase 1B de la vaccination (les 65 ans et plus ou les personnes à « risques »). Celles-ci démarrera de la place Gilles Gérard à Vottem et effectuera des arrêts aux antennes administratives de Milmort et de Liers avant de prendre la direction du centre de vaccination de Bierset. La navette est destinée aux habitants de ces trois entités. L’inscription est obligatoire via le numéro gratuit suivant : 0800 19 991. Il sera accessible dès le 6 avril, du lundi au mercredi inclus, entre 8h30 et 12h.

"Les transports en commun sont gratuits pour toute personne allant se faire vacciner. Néanmoins, après une analyse spécifique de la mobilité sur notre ville, nous avons constaté une offre de transports en commun un peu moindre sur Liers, Milmort et Vottem, le samedi. Pour ces habitants, nous avons décidé de mettre en place cette navette. Notre objectif est de permettre à ceux qui n’en ont pas la possibilité de bénéficier d’un moyen de transport sûr, gratuit et bien organisé, mais aussi de participer activement à la campagne de vaccination en cours", explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Les Herstaliens qui souhaitent réserver leur place dans une navette devront s’inscrire au plus tard le mercredi midi qui précède le samedi de leur vaccination. "Nous les appelons à bien tenir compte de l’heure de leur rendez-vous de vaccination pour s’inscrire à la navette. L’heure de leur prise en charge, qui leur sera communiquée, devra être scrupuleusement respectée. Enfin, Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du trajet, à l’aller comme au retour".

Rappelons que le CPAS de Herstal a mis en place un service gratuit de prise en charge à domicile pour les personnes à mobilité réduite qui doivent se faire vacciner. Une dizaine d’habitants ont déjà pu profiter du taxi-social. Il peut être réservé via le numéro suivant : 0473 59 17 40.