Dès le début de la crise sanitaire du Covid-19, la Ville de Herve a soutenu son commerce local par l’action "Bon Go to Herve", à savoir que par tranche d’achat de 20 euros de chèques commerces, le citoyen se voit offrir un chèque supplémentaire de 5 euros. Au vu du succès de la démarche, "nous allons mettre à disposition 1 000 bons supplémentaires. On voit que le citoyen veut soutenir le commerce local", se réjouit l’échevin des Finances Philippe Demoulin (HDM). Et la Ville va désormais plus loin en proposant une aide pour le secteur Horeca, sportif et culturel de la commune.

Concrètement, la Ville s’engage à acheter l’équivalent de 30 bons d’une valeur de 50 euros par restaurant, qui seront "offerts d’ici la fin de l’année pour remercier le personnel soignant de la Maison de repos, le personnel communal ou lors de cadeaux de représentation", explique l’échevin. "L’idée est de verser directement l’équivalent du montant des bons pour leur permettre d’obtenir tout de suite de l’aide. Et par ce système de bons, on compte aussi sur l’effet multiplicateur". Une prime sera également octroyée pour un montant de 500 euros aux friteries et les snacks, 750 euros pour les cafés, et 1 000 euros pour les traiteurs.

Pour les foires et kermesses, la "taxe forains" sera supprimée, de même que la redevance des ambulants du marché hebdomadaire. "Pour les clubs sportifs, nous allons augmenter le chèque sport de 30 euros", ajoute l’échevin. Les mouvements de jeunesse se verront doubler l’intervention communale ou l’achat de matériel hygiénique. Concernant les subsides aux associations, "ils seront distribués sur base de justificatifs de frais de fonctionnement pour les manifestations annulées ou les activités fortement réduite".

Au total, la Ville a libéré un budget de 300 000 euros pour relancer son économie locale, sur base du boni du compte 2019. Le plan a été approuvé lors du conseil communal de ce lundi.