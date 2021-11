Alors que la COP26 rappelle l’urgence climatique et la nécessité de réagir à l'échelle mondiale, HesbEnergie, une des plus grandes coopératives citoyennes de Wallonie, a le vent en poupe. Celle-ci souhaite apporter une réponse concrète au réchauffement climatique et permettre aux citoyens de devenir de véritables acteurs de la transition énergétique et climatique.



Ambitieuse, la coopérative cherche de nouveaux coopérateurs pour mener à bien ses très nombreux projets. "Le réchauffement climatique est indéniable et les dernières inondations ont encore montré la fragilité de nos modes de vie. Mais il est possible de bouger à notre niveau!"

Une éolienne citoyenne a récemment vu le jour dans les plaines de la Hesbaye à l'initiative d'HesbEnergie. Du haut de ses 150m, l’éolienne de Juprelle, première éolienne citoyenne de la région liégeoise, va fournir 2000 ménages en énergie complètement citoyenne et permettre une réduction annuelle de 2.400 tonnes de CO2.

Cette éolienne appartient et est exploitée par les coopérateurs d‘HesbEnergie. Non seulement elle permettra d’augmenter la part d’énergie verte et citoyenne, mais elle représente également une promesse de dividende aux coopérateurs.

HesbEnergie entend devenir un véritable maillon de la transition énergétique et ne compte pas s’arrêter là. La coopérative fédère aujourd’hui plus de 1100 coopérateurs, de tous âges et de tous horizons, avec objectif commun : "agir de manière concrète pour un avenir meilleur."

"Je cherchais un cadeau ayant du sens pour mes deux petits-enfants, témoigne une coopératrice, en leur offrant des parts dans la coopérative j’ai investi mon argent dans un projet rentable et rempli d’espoir mais en plus j’agis concrètement pour un monde meilleur, je trouve cela fabuleux".

La coopérative table sur un rendement plus élevé que la plupart des comptes épargnes. "En fonction de l’aboutissement des projets et des bénéfices qui en découlent, un rendement de 2 à 6 % peut être espéré", note la coopérative. "Devenir coopérateur est donc non seulement un acte citoyen mais également une opération financière intéressante." Les projets foisonnent chez HesbEnergie et dès 2022 une troisième éolienne sera mise en production à Boneffe. La coopérative espère exploiter 4 éoliennes et 6 centrales hydroélectriques d’ici trois ans.

Afin d’atteindre ses objectifs, elle lance un appel aux nouveaux coopérateurs. Son objectif : atteindre les 2022 coopérateurs en 2022.



HesbEnergie est une coopérative à finalité sociale créée en 2013. Ses objectifs visent à impliquer les citoyens dans le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydroélectricité), de promouvoir une utilisation rationnelle de l’énergie et à générer de manière équilibrée un bénéfice social, environnemental et financier pour ses membres.