Entre ce vendredi vers 20 h 30 et ce samedi vers 8 h 30, Jeannine Pinet, une dame âgée de 70 ans, a quitté son domicile situé rue Jules Destrée à Herstal et ne s’est plus manifestée depuis.

La police lance donc un appel à témoins.

Jeannine Pinet est de corpulence mince et mesure 1 m 65. Elle a de courts cheveux blonds et porte des lunettes.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Il est demandé à Jeannine de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.