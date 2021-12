Ces 4 et 5 décembre 2021, Liège a accueilli la 9e édition de l’incontournable gala international des Hivernales de la danse. Cette édition fut un succès, avec une formule VIP sold out et plus de 90 % des tickets vendus. On peut parler d’un pari réussi pour cette édition exceptionnellement organisée en décembre après l’annulation de l’édition annuelle de mars 2020.

Les Hivernales de la danse 2021, ce fut aussi un spectacle de très haute voltige qui a réussi à rassembler onze des meilleurs danseurs actuels du monde. Avec quinze chorégraphies différentes, pour la plupart effectuées en couples, l’édition a réussi à convaincre le public avec un mélange parfait entre créations contemporaines et grands classiques.

Les Hivernales de la danse reviennent déjà dans quelques mois, les vendredi 11 et dimanche 13 mars prochains, pour une édition anniversaire qui s’annonce déjà exceptionnelle.

Parmi les premiers noms annoncés pour célébrer cette première décennie d’existence : Frederik Deberdt du ballet Malandain Biarritz, Osiel Gouneo du ballet de Munich, Toon Lobach ou encore Patricia Velázquez du ballet Malandain Biarritz.

Pour cette édition anniversaire, Les Hivernales annoncent la création d’un tout nouveau projet inédit : le prix des Hivernales, un concours international de danse classique et contemporaine qui s’adresse aux élèves de 12 à 19 ans et dont le jury sera composé exclusivement des danseurs invités aux Hivernales.

Cette 1re édition du prix des Hivernales se déroulera le 12 mars. Une chance unique pour la prochaine génération de danseurs d’être évalués par la génération actuelle d’étoiles de la danse ! Toutes les infos sur www.prixdeshivernales.be.