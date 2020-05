La cérémonie n'était pas publique et les mesures de sécurité respectées.

C'est dans un climat très particulier et très restreint que les autorités locales et provinciales ont rendu hommage à celles et ceux qui ont combattu il y a 75 ans et ont permis la Libération des camps nazis.

"Pensée particulière à tous les héros d'aujourd'hui", s'est éxprimé Willy Demeyer qui était au monument national de la Résistance en compagnie de Christine Defraigne etLuc Gillard, député-provincial Président de la Province de Liège.

Les cérémonies d'hommage public sont reportées à l'an prochain.