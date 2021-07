Depuis ce vendredi soir, il règne une vive émotion dans le quartier du Val Potet à Seraing... Depuis cet instant où l'annonce du décès de Matteo et Karim s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux... Une nouvelle d'autant plus difficile qu'ils étaient si jeunes... Matteo Fardella a 16 ans tandis que Karim Khayat, qu'on surnommait Junior, allait avoir 20 ans! Cousins, ils étaient fort liés.

Ce samedi après-midi, au square du Val Potet, ses amis ont tenu à leur rendre hommage. A leurs "frères", comme ils les qualifient. Là où ils avaient l'habitude de se retrouver avec leur bande de copains. Ils avaient notamment prévu de lâcher un bouquet de ballons blancs portant des messages adressés à leurs regrettés camarades. Mais un coup de vent les a fait dévier vers les branches d'arbre, où ils sont restés coincés... C'était un peu comme "s'ils voulaient rester avec nous", a-t-on entendu dans l'assemblée.

Plusieurs dizaines de personnes y étaient rassemblées. Des amis, des voisins, d'autres habitants du quartier venus, à travers quelques mots ou simplement par leur présence, apporter un peu de réconfort aux familles des deux jeunes. Des familles effondrées! Beaucoup de larmes et d'embrassades de soutien lors de ce rassemblement. Matteo et Karim étaient visiblement fort appréciés dans le quartier.

"Des adolescents avec leurs histoires d'ados, leur cercle d'amis et leurs amours. Bref, des adolescents comme d'autres d'aujourd'hui", nous dit-on.

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à publier des messages traduisant leur tristesse d'avoir perdu leur(s) ami(s) et photos en souvenir des bons moments passés ensemble. Parmi ceux-ci, on peut notamment lire ceci d'un ami proche de Karim: "Je t'avais vu quelques heures auparavant et, tout comme d'habitude, de bonne humeur! Toujours là pour moi, pour les autres. Serviable. Tu ne laissais jamais quelqu'un dans la merde... Il pouvait te rester 1 €, tu aurais pu le partager. Tu es quelqu'un en or".

L'accident qui leur a coûté la vie s'est produit vendredi, vers 20 h 30, sur le boulevard Galilée à la Bergerie, non loin du Val Potet. Matteo et Karim circulaient sur un scooter qui, pour une raison encore indéterminée, a quitté sa trajectoire. On ignore lequel des deux conduisait, les deux versions ayant circulé à la suite de l'accident, mais "dans tous les cas, ils avaient chacun leur permis", nous signale-t-on.

Le parquet de Liège a envoyé un expert sur les lieux du drame afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Samedi, le magistrat de garde n'a pu apporter d'éléments, si ce n'est de confirmer que le scooter était bien seul en cause.