Le 29 mai restera un jour douloureux pour la police de Liège... Souvenez-vous, c'était le 29 mai 2018. Deux policières ont été sauvagement attaquées au centre de Liège dans l'exercice de leurs fonctions. Elles circulaient à pied rue des Augustins lorsqu'un individu s'est précipité vers elles. Elles n'ont pas survécu. Le tireur s'en était ensuite pris à une voiture sur le boulevard d'Avroy, visant le passager. Le jeune homme, âgé de 22 ans, a également succombé. L'auteur, Benjamin Herman, a finalement été abattu par la police après s'être introduit dans le lycée tout proche.

Cathy Garcia et Soraya Belkacemi étaient inspectrices de police au service circulation et mobilité de la police de Liège. Quant à Cyril Vangriecken, il était étudiant et souhaitait devenir instituteur.

Un triste jour, en effet, pour Liège et la police... Une date qui restera gravée dans les mémoires! Aussi, en ce 29 mai, un hommage a été rendu aux trois victimes par les autorités liégeoises, aux côtés des familles. Bien que la situation sanitaire s'améliore, cet hommage a néanmoins été rendu en comité restreint et en portant le masque.

Des gerbes de fleurs ont d'abord été déposées sur les lieux du drame, rue des Augustins, au niveau de la stèle ayant été installée en leur mémoire. Les autorités, les familles et quelques membres du corps de police se sont ensuite rendus rue Natalis, face à l'hôtel de police, pour faire de même au monument des agents morts en service commandé.

"Les 1 200 membres du personnel de la zone de police de Liège gardent au fond de leur cœur meurtri les bons moments passés avec leurs collègues, toujours si souriantes et professionnelles", peut-on lire sur la page Facebook de la zone de police de Liège.